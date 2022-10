Teste de integridade não apontou nenhuma divergência, diz Moraes

publicidade

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou, durante sessão nesta quinta-feira (6), que o teste de integridade feito nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições não apresentou divergências e comprovou a "absoluta lisura" dos equipamentos, com 100% de aprovação. Ou seja, o voto computado na urna é o mesmo que aquele registrado no papel.

"Hoje, sairá o relatório do teste de integridade. Foi realizado como todos os anos e em todas as eleições. Ao invés das 100 urnas, realizamos em 641 urnas. E, como só poderia acontecer, todas as urnas conferiram os votos dados na urna com os dados votos em papel. O teste de integridade é filmado em sua integralidade para comparar os dois votos", disse Moraes.

A análise feita pelo TSE é a mesma feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que informou que a auditoria realizada no primeiro turno das eleições deste ano não encontrou falhas nas urnas eletrônicas. A instituição, comandada pelo ministro Bruno Dantas, avaliou 560 boletins de urna e conferiu os votos dos eleitores para presidente, governador e senador.

Biometria



O ministro disse, ainda, que o projeto-piloto com uso da biometria não apresentou divergências. A análise foi feita com a participação de 493 voluntários em 20 estados e no Distrito Federal com 58 urnas.

"Da mesma forma, não houve nenhuma divergência, 100% de aprovação com biometria. Ou seja, nas eleições de 2022 se repetiu o que houve nas eleições de 2020, 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004 e 2002. Vinte anos de absoluta lisura das urnas eletrônicas, com comprovação imediata pelo teste de integridade", acrescentou.

Eleições 2022

De acordo com o TSE, do total de um pouco mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, mais de 123 milhões compareceram às urnas no último domingo (2), data do primeiro turno das eleições. O número representa quase 80% do eleitorado.

O índice de abstenção ficou em 20,95%, próximo das médias registradas nas eleições anteriores. Os votos nulos foram 3,4 milhões, o que corresponde a 2,82% do total de votos. Já os em branco somaram 1,9 milhão, ou seja, 1,59% do total. Somados, totalizaram 4,41%.

As eleições presidenciais serão decididas em segundo turno, que ocorre em 30 de outubro. Segundo a apuração dos votos do TSE, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57,2 milhões de votos (48,43%) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 51 milhões (43,2%).