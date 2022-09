TRE estima que conclusão da carga das urnas eletrônicas ocorra até 26 de setembro

publicidade

Em mais uma demonstração de lisura do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral gaúcha apresentou nesta sexta-feira à imprensa o processo de carga das urnas eletrônicas que serão utilizadas em Porto Alegre. O objetivo é concluir a carga nas 27,5 mil urnas eletrônicas no Estado até o dia 26 de setembro.

No depósito das urnas, localizado no bairro São Geraldo, representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) demonstraram o funcionamento do equipamento - com a inserção dos dados de eleitores e dos candidatos nos dispositivos eletrônicos - e a verificação da autenticidade dos programas.

Ao destacar a importância do uso do equipamento nas eleições, o presidente do TRE-RS, desembargador Francisco José Moesch, criticou a propagação de fake news sobre a segurança dos mesmos em meio a um cenário eleitoral marcado pela polarização e afirmou que a eleição deste ano é “uma das mais desafiadoras” dos últimos tempos. Ele ressaltou ainda que a urna é utilizada desde 1996. “São 26 anos sem nenhuma reclamação fundamentada sobre segurança das urnas eletrônicas”, observou.

Os equipámentos utilizados para a demonstração foram da 111ª Zona Eleitoral. Conforme Moesch, a carga dos equipamentos dos municípios do Interior começa na segunda-feira. Moesch reforçou que a máquina é um exemplo de velocidade, segurança, transparência e um sucesso organizacional. “A legitimidade (do processo eleitoral) está consagrada na nossa legislação”, assegurou.

Conforme Moesch, a expectativa é de que o resultado seja divulgado no mesmo dia de votação, por volta das 22h. Em razão da diferença dos fusos horários em estados como Acre e Amazonas, a apuração dos votos na última eleição aconteceu após às 19h, o que provocou atraso na divulgação dos resultados. “Todos aqueles estados com fusos diferentes serão antecipados. Por exemplo, as eleições vão iniciar nesses estados às 6h da manhã, às 7h da manhã, para depois concentrar no horário de Brasília. E às 17h nós terminarmos as eleições em todo o Brasil”, afirmou.

Foto: Guilherme Almeida

Chefe da Seção de Voto Informatizado, Vanderlei Alves Ribeiro dos Santos, fez uma demonstração de carga em uma urna eletrônica da seção número 1 da 111ª Zona Eleitoral. “A gente coloca a mídia de carga na urna e liga a urna. Quando é ligada ela verifica se é mídia de carga, se os programas são autênticos e certificados. E aí permite fazer a instalação. A urna não permite fazer instalação de programa que não esteja certificado pela Justiça Eleitoral”, alertou. A preparação dos dispositivos eletrônicos é realizada individualmente, num processos que leva em média 10 minutos.

Conforme Santos, em Porto Alegre serão utilizadas 3.061 urnas de seção - além de 200 reservas. “O equipamento passa por uma série de verificações para apurar se está íntegro", explicou, lembrando que o procedimento é feito de forma pública e transparente. “Os cartões são gerados, lacrados e entregues para a gente. Tiramos o lacre para efetuar o processo. São os cartões que nos permitem fazer a inserção dos aplicativos e das tabelas de eleitores e candidatos para que os eleitores então possam votar na urna”, salientou.

Também pode ser feita uma auditoria para verificar se são os programas disponibilizados pelo TSE. Após concluído o processo de carga, o funcionário coloca uma série de lacres no equipamento para garantir a integridade do equipamento. O secretário da Tecnologia de Informação do TRE-RS, Daniel Wobeto, explicou que cada urna está identificada com o número da seção eleitoral que será encaminhada. A partir desse momento a urna está preparada e pronta para eleição. Na semana da eleição essas urnas são novamente ligadas.

“Verificamos cada urna eletrônica sem retirá-la da caixa, se o relógio está certo e a informação de correspondência, que é um controle muito importante para evitar que uma urna seja trocada por uma urna falsa por exemplo. Então é mais um controle que nós temos no processo. Com isso garantimos que as urnas estão realmente prontas e, com mais esse controle, nenhuma urna tem qualquer tipo de erro para chegar na seção eleitoral”, ressaltou.