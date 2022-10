TSE substitui 1.420 urnas eletrônicas que falharam até as 11h30

publicidade

O Tribunal Superior Eleitoral substituiu 1.420 urnas eletrônicas até as 11h30 deste domingo, de acordo com dados divulgados em relatório sobre ocorrências nas primeiras horas de votação. Nos dados divulgados anteriormente, às 9h30, constavam 401 equipamentos trocados.

O Ministério da Justiça informou também que foram registrados 106 casos de compra de votos/corrupção eleitoral, 19 ocorrências de boca de urna, 3 violações de sigilo do voto e 7 ocorrências de transporte ilegal de eleitores até as 10h48.

A segurança da eleição em todas as seções eleitorais do país está sendo feita por cerca de 500 mil agentes das forças de segurança, de acordo com o Ministério da Justiça.

O ministro Anderson Torres disse que estarão de prontidão 70 mil viaturas, três aeronaves e nove embarcações.

Os agentes têm como atribuição agir em casos de irregularidade durante a eleição, como transporte ilegal de eleitores, propaganda irregular, boca de urna, compra de votos e atos de violência. Todo o trabalho dos agentes vai ser monitorado do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, por representantes de todos os estados e do Distrito Federal.

Pedir voto ao eleitor no dia da eleição é considerado crime e pode provocar prisão de seis meses a um ano e multa no valor entre R$ 5.000 e R$ 15 mil, além de suspensão do título de eleitor. O alerta é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Também é crime eleitoral a promoção de comício ou de carreata. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos também é ilegal.

Por outro lado, no dia do pleito a legislação permite a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por agremiação partidária, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, bonés, broches, camisetas e adesivos.

