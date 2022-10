Urna eletrônica de Marau teve problemas e precisou passar por votação manual

publicidade

Uma urna eletrônica registrou problema no final da manhã deste domingo, em Marau, e a seção eleitoral precisou passar para votação manual. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do RS, Daniel Wobeto, a seção conta com 148 votos ao todo, e o processo não impactará na apuração geral. Até o problema ser ocorrer, 17 eleitores tinham registrado o voto. A cidade conta com pouco mais de 30 mil eleitores no norte do Rio Grande do Sul.

A urna eletrônica não pôde ser substituída pela demora na assistência da cidade "O problema aconteceu na seção 35 da zona eleitoral 62 da cidade. Demoramos a contatar os colegas de lá por dificuldades com a Internet".

O secretário afirma que o problema não interferiu nos trabalhos na apuração de votos dos gaúchos. "Acreditamos que os primeiros resultados saiam por volta das 17h30min e a conclusão seja em torno de 22h de hoje".

"Quando não conseguimos substituir a urna a contento, interrompemos a votação eletrônica e utilizamos células. Mas cada um desses votos é colhido por escrutinadores convocados pela Junta Eleitoral e levado para outra urna eletrônica”, destacou.

Com informações Christian Bueller