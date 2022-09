Urnas eletrônicas começam a ser distribuídas em Porto Alegre

publicidade

Começaram a ser distribuídas, nesta sexta-feira, as 3.061 urnas eletrônicas que serão utilizadas em Porto Alegre no primeiro turno das eleições, no próximo domingo. Os equipamentos foram embarcados cedo da manhã em caminhões, vans e caminhonetes devidamente identificados a partir do depósito do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no bairro São Geraldo, rumo a 359 locais de votação da Capital. A Brigada Militar e agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) auxiliaram na logística do processo.

“As urnas saem do local lacradas e os veículos têm um período de tempo estimado por nós para realizar esta entrega. A ideia é que todos eles estejam credenciados, bem como os motoristas. Depois de chegarem aos locais de votação, o sistema não permite que seja feito nenhum voto, a não ser no domingo”, afirma o chefe da Seção de Urnas e Voto Informatizado do TRE-RS, Vanderlei Santos. Conforme ele, 70% das urnas foram distribuídas na sexta-feira e os 30% restantes serão no sábado.

Há 300 urnas reservas, a serem utilizadas em caso de defeito, anomalia ou intercorrência em alguma em uso nas seções eleitorais. “Os eleitores podem ficar seguros, porque o sistema é bastante confiável, inclusive com auditorias. O Tribunal de Contas da União (TCU) acompanhou este processo. Antes do começo da votação, o mesário é obrigado a fazer o relatório garantindo que aquela urna está zerada. Não há como iniciar o pleito sem imprimi-lo”, afirma.

Técnicos da Segurança Eleitoral do TRE-RS também fizeram a inspeção do material e controle de coleta dos equipamentos. Ainda conforme Santos, cada veículo tem uma rota predeterminada. “A logística é basicamente a mesma. A única diferença nas eleições é que o eleitorado cresce, então naturalmente você tem mais urnas para serem distribuídas. Mas isto é bastante natural. Os eleitores podem votar com muita tranquilidade”, disse.

