Veja o que os presidenciáveis farão neste penúltimo dia de campanha eleitoral

Dos 11 candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano, sete divulgaram seus compromissos de campanha para esta sexta-feira, penúltimo dia de campanha eleitoral. Confira os detalhes abaixo.

Ciro Gomes (PDT)

17h - Carreata em Sobral (CE).

Felipe D'Ávila (Novo)

11h - Encontro no Comitê Central do candidato ao Governo do Rio de Janeiro pelo Novo, Paulo Ganime, no Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro (PL)

8h - Início da concentração para a motociata, em Poços de Caldas (MG).

11h - Chegada ao Estádio Ronaldão e interação com apoiadores, em Poços de Caldas (MG)

Lula (PT)

7h30 - Encontro com Marcelo Freixo.

11h - Caminhada da Esperança, em Salvador.

16h - Caminhada da Esperança, em Fortaleza.

Padre Kelmon (PTB)

8h - Entrevista para um programa do Rio de Janeiro.

(tarde) - Viaja para Salvador.

(noite) - Agenda interna com lideranças.

Simone Tebet (MDB)

15h - Evento religioso, em São Paulo.

Soraya Thronicke (União Brasil)

14h - Reunião com a equipe de assessoria e comunicação da campanha, em São Paulo.

17h - Entrevista ao vivo e presencial a um canal no YouTube, em São Paulo.

Os candidatos à Presidência José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.