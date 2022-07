Veja os candidatos e candidatas do Podemos à Câmara e à Assembleia do RS

publicidade

O Podemos gaúcho já encaminhou o registro dos seus candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. No domingo passado, o partido realizou a convenção que confirmou a candidatura de Lasier Martins ao Senado, porém, a mesma ainda não foi registrada no sistema. As informações constam no sistema de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira os nomes já confirmados pelo partido:

Deputados Federais (29)

Abrão Martins

Adriano Strack

Ana Neri

Angela Nunes

Bombeiro França

Celso Ricardo

Chiquinho Santa Cruz

Christian Ricardo

Cintia Rockenbach

Coronel Marco Santos

Correiaduarte

Debora Bibiano

Delegado Branco

Iriel Sachet

João Rodrigues

Jocimar Santos

Karen Lannes

Lino Abel

Luis Fernando Braite

Mauricio Dziedricki (reeleição)

Mauricio Marcon

Nadine Dubal

Neiva Amador

Paolo Kucera

Preto Ex Goleiro

Robinho Sá

Rosi Gomes

Silvia Schirrmann Doce Recado

Xascote

Deputados Estaduais (52)

Airton Lima (reeleição)

Alessandra Inda

Aline Ribeiro

Ana Denise Mafalda Duarte

Aninha Da Comunidade

Ari Zanoni Da Center

Beto Silva

Bira Do Onibus

Bombeiro Bira

Cassio Azevedo

Celso Kramer

Claudio Maximiliano Branchieri

Consul

Delegado Alvaro Becker

Despachante Bororó

Dr Laercio Fernandes

Eduardo Matos

Faisal Karam

Fernando Ritter

Homero Davila Neto

Jorginho Popular Dede

José Alves

Juares Da Costa Martins

Julio Agapio

Kalifa Da Ferragem

Kathrein Castro

Lena Bahlis

Luirce Paz

Mano Roque

Marcelo Machado

Marcelo Mecanico

Marilia Fidell

Matheus De Souza Andreia

Mauri Grando

Maxsoel Bastos

Paola Folletto

Pastor Perci

Patricia Pare Da Costa

Pegoraro

Raquel Ferreira

Raul Martins

Robson Lhul

Rogerio Valim

Rossano Farias

Santini

Sefora Mota

Sinara Kuhn

Tia Da Merenda Silvana Costa

Tina Oliveira

Tony Oliveira

Vivian Gisele Nunes Coitinho

Waldir Dilkin

*Supervisão Mauren Xavier