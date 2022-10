"Vivemos a maior crise da história no governo Dilma", diz Romeu Zema

publicidade

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que o estado ainda se recupera de problemas econômicos ocorridos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele fez as declarações neste sábado durante evento político na Praça da Pampulha.

O evento ocorre em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e conta com a presença da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. O chefe do Executivo cumpre agenda em São Paulo, participando de comício em Guarulhos. Para Zema, o governo Dilma fez com que o Brasil passasse pela maior crise econômica da história.

"Depois de 4 anos, ainda estamos aqui fazendo a recuperação dos estragos que o PT causou em Minas Gerais. Vamos refrescar nossa memória e lembrar do que aconteceu em 2015 e 2016, vivemos a maior crise da história no governo Dilma, fabricado pelo PT. Temos que ir em direção ao futuro e não voltar para o passado", disse.

Zema foi o primeiro político a discursar no evento, que reúne apoiadores de Bolsonaro. "Estamos aqui para valorizar aquilo que temos de mais importante: a nossa família", completou o governador.