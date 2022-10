Voo de Mourão arremete por conta do mau tempo em Pelotas

publicidade

Aguardado ainda pela manhã em Pelotas, os planos do vice-presidente e, agora, senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos) foram alterados por conta do mau tempo. O avião que levava Mourão e sua primeiro suplente eleita Liziane Bayer (Republicanos), precisou arremeter após duas tentativas de pouso no Aeroporto Internacional de Pelotas. Por volta das 10h30, em Brasília, ele havia gravado um vídeo ao lado de Liziane, antes do embarque.

Meus amigos do Rio Grande do Sul, bom dia!

Estamos decolando rumo à Pelotas para apoiar nosso Presidente @jairbolsonaro e o @onyxlorenzoni nesta caminhada rumo à vitória no 2°turno. Vamos juntos!! pic.twitter.com/jaAyJozun4 — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) October 11, 2022

O voo precisou rumar para a Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana. Mourão e sua comitiva partiram somente agora à tarde em direção ao município do sul do Estado, onde ocorre ato de campanha do candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL), e do candidato ao governo do RS Onyx Lorenzoni (PL), chegando por volta das 15h15.

Bolsonaro chegou ao município um pouco antes, por volta das 14h30, sendo recepcionado por Onyx, pela esposa Denise, pela candidata a vice-governadora Cláudia Jardim (PL), além do deputado federal eleito Tenente-coronel Zucco (Republicanos), do reeleito Afonso Hamm (PP), do senador Luis Carlos Heinze (PP), da vereadora de Porto Alegre Comandante Nádia (PP) e pela deputada estadual eleita Adriana Lara (PL).