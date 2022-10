Zerésima é impressa em urnas eletrônicas em todo o Brasil

publicidade

A zerésima, que é o relatório emitido pelas urnas eletrônicas assim que elas são ligadas, mostrando que ainda não foi registrado nenhum voto antes de iniciada a votação, já começou a ser impressa, às 7h deste domingo nas urnas em todo o Brasil.

Assim que é iniciada a votação, às 8h, a zerésima deve ser assinada pelo presidente da mesa receptora de votos e pelos mesários, além do fiscais de partidos ou federações presentes na seção eleitoral.

De acordo com a Justiça Eleitoral, qualquer eleitor pode verificar a zerésima da urna eletrônica da seção em que for votar. Ela deverá ser afixada em um lugar visível durante todo o dia, no mesmo lugar do Boletim de Urna, documento que será afixado após o encerramento da votação.

Veja Também

O Boletim de Urna é impresso em cinco vias pela urna quando a votação é encerrada pelo presidente da mesa receptora, ou seja, a partir das 17h do horário de Brasília.