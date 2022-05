Em encontro com Barroso, representante da ONU manifesta preocupação com ações da PRF

publicidade

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu, nesta segunda-feira, na sede da Corte, com o representante do Escritório da ONU de Direitos Humanos para América do Sul, Jan Jarab e com a assessora nacional em direitos humanos da ONU, Fabíola Real.

Jan afirmou que vê com preocupação acontecimentos recentes sobre temas ligados aos direitos humanos, como a "alta letalidade policial e os casos recentes envolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)", de acordo com o comunicado do Supremo. A corporação participou da operação que deixou 26 mortos na Vila Cruzeiro. Além disso, o morador Genivaldo de Jesus foi morto durante uma abordagem da PRF em Umbaúba, no Sergipe.

O representante da ONU também demonstrou receio com outros acontecimentos, como "a invasão de terras indígenas por garimpeiros e a necessidade de desintrusão; a retomada de despejos forçados de pessoas de baixa renda durante e após fim da pandemia da Covid-19; a falta de tipo penal para punir os desaparecimentos forçados; e a violência política contra mulheres, negros e população LGBT nas eleições gerais previstas para outubro". Barroso afirmou que seu gabinete está aberto para qualquer sugestão.

