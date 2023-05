Gilmar Mendes é eleito ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral

publicidade

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito para compor uma das vagas de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vaga na corte eleitoral foi aberta em razão da posse do ministro Nunes Marques como membro efetivo do tribunal.

De acordo com a Constituição Federal, o TSE é composto de, no mínimo, sete ministros efetivos: três do STF; dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e dois juristas nomeados pelo presidente da República entre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, a partir de lista tríplice indicada pelo Supremo.

Os ministros são eleitos para um biênio, e é proibida a recondução após dois biênios consecutivos. A rotatividade dos juízes no âmbito da Justiça Eleitoral visa manter o caráter apolítico dos tribunais, de modo a garantir a isonomia nas eleições. Mais cedo, a ministra Cármen Lúcia foi eleita vice-presidente do TSE. Na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou André Ramos Tavares e Floriano Marques Neto como os dois novos membros do tribunal.

