Leite confirma retorno de Danrlei e Viana para o secretariado

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) confirmou no final da tarde desta quarta-feira outros dois nomes do seu secretariado. O deputado estadual Luiz Henrique Viana (PSDB) será o titular na Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e o deputado federal reeleito Danrlei (PSD) voltará para pasta de Esporte e Lazer.

Danrlei assumirá a pasta apenas em fevereiro, em função de compromissos já firmados. Até lá, a atual secretária, Letícia Boll Vargas, presidente estadual do partido que o sucedeu em abril deste ano, seguirá à frente da secretaria. Luciano Azevedo, ex-prefeito de Passo Fundo e primeiro suplente da sigla assumirá, com isso, a cadeira de deputado federal.

Viana, que concorreu na tentativa de renovar sua vaga na Assembleia Legislativa e não foi eleito no último pleito, ocupou a Secretaria de Meio Ambiente no primeiro mandato de Leite.

Mais cedo, o governador eleito já havia anunciado dois outros nomes do primeiro escalão. Na pasta do Trabalho e do Desenvolvimento Profissional o titular será o deputado estadual eleito Gilmar Sossella (PDT), confirmando a indicação que era esperada. Já na pasta de Parcerias e Concessões, que deixa de ser extraordinária no novo ciclo de governo, o escolhido foi Pedro Capeluppi, atual secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados no Ministério da Economia.

Com isso, Leite já confirmou 18 nomes de um total de 27 secretarias previstas após a reorganização administrativa do Executivo, aprovada pela Assembleia na última semana.

Nome dado como certo no secretariado, mas ainda não confirmado, o deputado federal Giovani Feltes (MDB) deverá assumir a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Ex-secretário da Fazenda na gestão de José Ivo Sartori (MDB), Feltes ficará com a pasta que estava com o PP e na qual havia expectativa de permanência de um progressista.

Secretários já anunciados

Casa Civil - Artur Lemos

Procuradoria-Geral do Estado - Eduardo Cunha da Costa (PGE)

Educação - Raquel Teixeira

Comunicação - Tânia Moreira

Casa Militar - Luciano Boeira

Fazenda - Pricilla Maria Santana

Segurança Pública - Sandro Caron

Obras Públicas - Izabel Matte

Assistência Social - Beto Fantinel

Saúde - Arita Bergmann

Desenvolvimento Rural - Ronaldo Santini

Logística e Transportes - Juvir Costella

Cultura - Beatriz Araújo

Desenvolvimento Econômico - Ernani Polo

Trabalho e Desenvolvimento Profissional - Gilmar Sossella

Parcerias e Concessões - Pedro Capeluppi

Sistemas Penal e Socioeducativo - Luiz Henrique Viana

Esporte e Lazer - Danrlei