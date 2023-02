Moraes autoriza restituição de bens apreendidos do ex-comandante da PMDF

publicidade

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a restituição dos eletrônicos do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fabio Augusto Vieira. Vieira foi exonerado após os atos extremistas que ocorreram em Brasília, em 8 de janeiro, e está em liberdade provisória desde o início de fevereiro.

"Diante da manifestação da autoridade policial, realizada a extração dos dados e inexistindo interesse probatório na manutenção da apreensão, autorizo a restituição dos bens apreendidos de Fábio Augusto. Comunique-se à autoridade policial", disse Moraes.

Na segunda-feira, a Polícia Federal informou ao Supremo que extraiu os dados dos eletrônicos do ex-comandante e que não precisaria mais mantê-los apreendidos. Em 8 de janeiro, a PF recolheu um celular, um notebook e dois HDs de Vieira e foi autorizada a extrair o conteúdo dos eletrônicos para apurar o envolvimento do militar nos atos de vandalismo.

Em 13 de fevereiro, a defesa do coronel pediu ao STF a devolução dos eletrônicos. Segundo os advogados, os aparelhos ficaram em posse da PF por mais de um mês e não interessavam mais ao processo, pois "teria transcorrido tempo suficiente para que a autoridade policial procedesse à realização de perícia".

