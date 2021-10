Nome preferido de Mourão ao STF é de um desembargador do RS

publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou ter um nome preferido para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF), mas que o presidente Jair Bolsonaro não aprovou. Mourão quer o desembargador Carlos Thompson Flores, do Rio Grande do Sul.

"Conversei com ele (Bolsonaro) um tempo atrás. O presidente também tem conhecimento do papel e da competência técnica profissional do desembargador. O presidente tem outras variáveis que levam consideração na sua indicação", disse o vice-presidente.

Mourão também criticou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pela demora na realização da sabatina a André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no STF.

"Acho que não está correto isso aí (demora na sabatina). O senador Alcolumbre devia cumprir a tarefa dele como presidente da Comissão de Constituição e Justica, botar o nome para ser votado, e acabou. Se for aprovado, muito bem. Se não for, muito bem também. É o papel do Senado, confirmar ou não a indicação do presidente da República", afirmou o vice-presidente.

O plenário do Senado nunca rejeitou um indicado do presidente da República ao Supremo. A demora de Alcolumbre em marcar a sabatina também incomoda alguns parlamentares, que dizem que o senador está abusando da posição de presidente da CCJ.

Mourão disse desconhecer os batidores sobre a indicação, mas que Alcolumbre deveria "cumprir a regra" e realizar a sabatina. "Na minha visão, eu gosto que as coisas sejam feitas de acordo com a com a regra, né? A regra é o quê? Está indicado, você vota e acabou. Se é aprovado ou não é outra coisa."

