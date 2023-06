Parlamentares suspendem CPMI; reunião deve voltar após ordem do dia do Senado

publicidade

A CPMI do 8 de Janeiro foi suspensa por volta das 17h30 desta terça-feira (20). Senadores deixaram a comissão para participar da abertura da ordem do dia. Segundo o presidente da comissão, deputado Arthur Maia (União-BA), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), será consultado sobre a continuação da reunião ainda nesta terça.

A comissão ouve nesta terça (20) o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Ele foi convocado para esclarecer o que aconteceu em 30 de outubro de 2022, quando policiais rodoviários federais realizaram bloqueios em diversas rodovias do Nordeste, supostamente para impedir que eleitores comparecessem às urnas nos locais onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha vantagem.

Durante o depoimento, Vasques negou que tenha direcionado as operações da corporação à região Nordeste no dia do segundo turno das eleições. Vasques levou um dossiê, com mais de 300 páginas, sobre a atuação da polícia e afirmou que a corporação sofreu "a maior injustiça já realizada na história". Vasques é investigado por usar o cargo para apoiar bloqueios ilegais em rodovias, numa tentativa de inteferir nas eleições de 2022. Ele foi à CPMI acompanhado de dois advogados.