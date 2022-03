Podemos anuncia a desfiliação do deputado Arthur do Val

publicidade

O Podemos anunciou, nesta terça-feira, a desfiliação do deputado estadual por São Paulo Arthur do Val, que pediu a saída da legenda após o vazamento de áudios sexistas sobre as mulheres ucranianas.

Em nota, o partido afirmou que o pedido foi aceito. "No dia da mulher (8 de março), Podemos recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em cassação do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias", afirmou a agremiação. Ao frisar a data de 8 de março, o partido fez alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça.

Na gravação que motivou a polêmica, Arthur do Val falou sobre as ucranianas que presenciou em viagem ao país, que enfrenta uma guerra com a Rússia, e disse que elas "são fáceis porque são pobres". Ele afirmou ter viajado ao local em missão humanitária. Após o vazamento, Do Val pediu desculpas pelas declarações e disse que errou.

Como consequência, Arthur do Val foi alvo de ao menos 12 representações no Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e deverá responder a um processo que poderá culminar com advertências, suspensão ou até sua cassação.

Até a tarde desta segunda-feira (7), o Conselho de Ética havia recebido nove representações individuais e três coletivas, a maioria pedindo a cassação do deputado por quebra de decoro. Parlamentares de partidos de esquerda, centro e direita estão entre os que pedem a perda do mandato de Arthur do Val.

Paralelamente, as falas do deputado geraram uma crise também dentro do Podemos. O pré-candidato à Presidência da República e ex-juiz Sergio Moro já havia cobrado publicamente o partido na última sexta-feira (4), afirmando que não poderia dividir palanque com uma pessoa com o comportamento apresentado por Arthur do Val.

Nesta terça, o partido confirmou a desfiliação do deputado, que antes era afiliado ao DEM e havia se juntado ao Podemos em janeiro, na esteira da filiação de Moro. Arthur do Val era membro do MBL (Movimento Brasil Livre), que apoia a candidatura do ex-juiz ao Planalto, mas também anunciou sua saída do coletivo. O deputado abriu mão ainda da pré-candidatura ao governo de São Paulo.