STJ julgará afastamento de Wilson Witzel na próxima quarta-feira

publicidade

A corte especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá julgar o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), na próxima quarta-feira. Witzel foi afastado do cargo nesta sexta-feira, por 180 dias, por determinação do ministro Benedito Gonçalves. A decisão, portanto, é monocrática, e passará pelo crivo dos demais ministros do colegiado na semana que vem - a Corte Especial, que analisará o caso, é composta pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal.

O afastamento se dá em meio a uma operação realizada pela Polícia Federal (PF), que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra funcionários políticos – o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo Pereira, foi preso. Há, ainda, buscas na casa do vice-governador, Cláudio Castro, que assume o posto de Witzel, e o do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual André Ceciliano (PT).

Os suspeitos negam as acusações. "A defesa do governador Wilson Witzel recebe com grande surpresa a decisão, tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade. Os advogados aguardam o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis", afirmou em nota. Já a defesa de Everaldo argumenta que ele sempre esteve à disposição de todas as autoridades e reitera sua confiança na Justiça.