"Tem alguma criança que possa te ajudar?", diz Barroso a Fux em sessão do STF; assista

Ao ter problemas de conexão durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (20), o ministro Luiz Fux recebeu uma sugestão inusitada de seu colega Luís Roberto Barroso: "Tem alguma criança na casa que possa te ajudar?", perguntou Barroso, após as reclamações de Fux que não estava ouvindo as falas dos participantes da sessão.

A pergunta arancou risadas de ministros, advogados e servidores presentes. Os ministros iniciavam a discussão sobre a definição sobre a taxa de correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

No momento dos problemas de Fux com a conexão, o relator da ação, Barroso, começava a ler o relatório quando Fux o interompeu:

— Vossa Excelência, a senhora está sem áudio.

A frase foi logo questionada pela presidente, ministra Rosa Weber:

— Como? Perdão, o senhor não está ouvindo? O senhor não nos ouve?

O ministro Fux respondeu:

— O áudio parece que está desligado.

Ao que Weber retruca:



— Deve ser o áudio de vossa excelência.

E Fux insiste:



— Não ouço nada.

Foi quando Barroso em tom bem-humorado dispara:



— Tem alguma criança na casa que possa te ajudar?

E a ministra Rosa Weber responde aos risos:

— Ministro, o senhor ouviu a sugestão do ministro Barroso? Algum dos netos está por aí?



Neste momento, todos riram na sessão. O ministro Luís Roberto Barroso acabou enviando o voto dele por escrito ao ministro Fux por aplicativo de mensagens e o áudio, finalmente, voltou ao normal.