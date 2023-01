Frigorífico gaúcho é o primeiro da Marfrig a processar carne orgânica no Brasil

publicidade

O frigorífico da Marfrig de Hulha Negra é o primeiro da empresa a processar carne orgânica no Brasil. O estabelecimento começou a receber coxão duro do Uruguai em agosto de 2022. Após armazenada em câmaras frigoríficas, cozida e desfiada, a carne é colocada em embalagens flexíveis, chamadas de pouch, que são hermeticamente seladas, esterilizadas e seguem para a exportação. O primeiro embarque ocorreu em setembro, para os Estados Unidos. Para ser considerada orgânica, a carne precisa vir de animais alimentados exclusivamente com pasto sem fertilizantes químicos e que não tenham recebido hormônios anabolizantes ou estimulantes de crescimento.

“Iniciamos o desenvolvimento deste projeto em meados de 2021. Após identificarmos a demanda por carne orgânica, entendemos quais eram os requisitos sensoriais e de qualidade necessários para iniciar os testes”, disse o diretor-geral de Industrializados da Marfrig no Brasil, Durval Cavalcanti, em nota da empresa. A unidade em Hulha Negra tem capacidade de produção de 10 mil embalagens de carne orgânica por dia.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Bagé, Milton Brasil, a nova possibilidade de processamento de carne orgânica em Hulha Negra vem numa boa hora e pode ser uma oportunidade para os pecuaristas da região. Para ele, isso pode servir de incentivo para que os criadores comecem a produzir carne orgânica, agregando valor à produção. O sindicato vai se reunir nesta quarta-feira com a prefeitura de Hulha Negra e essa vai ser uma das pautas abordadas.