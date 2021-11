Entenda como vai funcionar o julgamento dos réus da Boate Kiss

publicidade

A um mês de completar nove anos da tragédia na Boate Kiss, quatro réus vão a julgamento pela morte de 242 pessoas a partir de 1º de dezembro deste ano. A previsão é que o júri popular, que ocorrerá no Foro Central de Porto Alegre, dure de dez a 15 dias. Além das defesas e acusações, testemunhas, incluindo sobreviventes da tragédia, irão depor.

O Direto ao Ponto desta segunda-feira explica como irá funcionar o julgamento do caso, um dos mais emblemáticos da história do Rio Grande do Sul. O episódio tem participação do jornalista do Correio do Povo André Malisnoki, que irá participar da cobertura jornalística do julgamento.

Ouça: