Futebol do Inter não vê clima ruim no vestiário, mas admite cobranças internas

O vice de futebol do Inter, João Patrício Herrmann, afirmou que não há problema no vestiário do Inter, mas admitiu a existência de cobranças entre o grupo após nova atuação ruim. Neste domingo, a equipe só empatou com o Ceará em 1 a 1 no Beira-Rio.

De acordo com ele, as explicações são “técnicas e táticas”, conforme declarou Osmar Loss em coletiva após a partida. E negou que haja problemas no vestiário: “O grupo não está gostando, depende de nós reverter. O ambiente está chato, sem descontração. As cobranças entre nós existem”, reconheceu.

Segundo o dirigente, a equipe não fez bom jogo, apresentando desempenho abaixo inclusive do demonstrado recentemente até sob o comando de Osmar Loss: “Não fomos bem, foi um jogo bem aquém. O Ceará fez uma partida muito física, tivemos muitas dificuldades”, admitiu.

Ele disse, ainda, a necessidade de reforços, mas negou que contratações imediatas sejam feitas: “Estamos trabalhando. Pretendemos capacitar o elenco, é um grupo muito jovem. Sabemos da necessidade de buscar reposições”.

Neste domingo, o técnico Diego Aguirre acompanhou a partida no Beira-Rio. Herrmann afirmou que ainda não conversou com o novo treinador, e que o primeiro contato será na manhã desta segunda-feira. O treinador será apresentado oficialmente ao meio dia desta segunda. O Inter volta a campo na quinta-feira, para enfrentar a Chapecoense, às 19h. O confronto, válido pela 6ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena Condá.

