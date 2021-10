Inter recebe o Red Bull Bragantino em confronto direto por vaga na Libertadores

publicidade

O Inter jamais esteve entre os primeiros colocados deste Brasileirão, mas bateu na porta em várias oportunidades nas últimas semanas. Não entrou, mas esteve próximo. Agora, quando faltam menos de dois meses para o final da competição, o time, apesar do tropeço na rodada passada, está na sétima posição na tabela e, em caso de vitória sobre o Red Bull Bragantino, na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, finalmente acessará a zona de classificação para a Copa Libertadores.

ACOMPANHE INTER X RED BULL BRAGANTINO PELO BRASILEIRÃO

Desta vez, não são necessários nem os resultados paralelos. Se somar os três pontos, o Inter passa o próprio Bragantino – empata no número de pontos, mas supera no número de vitórias – e o Corinthians, que não joga neste meio de semana. Ou seja, trata-se de uma disputa direta, entre dois postulantes reais a uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que virou o grande objetivo Inter na reta final da temporada.

“Esse jogo é um confronto direto, uma final para nós. Os resultados deram certo para a gente e temos que manter o foco. Viemos de uma derrota (diante do Palmeiras), ficamos tristes, mas isso (o futebol) não para. Temos que continuar. Vamos jogar em casa, diante da nossa torcida. Temos que nos impor para conquistar a vitória”, afirmou o capitão Taison.

Diego Aguirre recebeu uma boa notícia. Ela veio do STJD, onde Saravia foi julgado e punido com um jogo de suspensão, já cumprido, pela expulsão sofrida diante do Fortaleza. Assim, o técnico tem condições de manter a defesa, com Gabriel Mercado e Victor Cuesta na zaga e Moisés na outra lateral. No meio-campo, Lindoso também fica à disposição e deve reforçar a marcação jogando ao lado de Dourado. Na vaga de Edenilson, expulso no domingo, o técnico vai escalar Maurício, que vem conseguindo boas atuações. Taison e Patrick completam o setor. No gol, Marcelo Lomba ganhará uma sequência até a recuperação de Daniel, que tem uma lesão nas costelas.

Além da excelente campanha no Brasileirão, o Bragantino está na final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 20 de novembro, contra o Athletico Paranaense, no Uruguai. O técnico Maurício Barbieri, entretanto, tem vários problemas para definir a equipe. O lateral Luan Cândido é o mais recente. Ele sentiu um desgaste muscular e não viajou a Porto Alegre. Além dele, o time paulista não terá Praxedes, ex-Inter, que segue em tratamento de uma entorse no tornozelo esquerdo. Os atacantes Artur e Ytalo, o volante Jadsom e o atacante Gabriel Novaes também são desfalques do time paulista.

Veja Também

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Mercado (Bruno Méndez), Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, Mauricio, Patrick e Taison; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Red Bull Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Weverson; Emiliano Martínez, Eric Ramires e Cuello; Helinho, Pedrinho e Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri.

Arbitragem: Marielson Alves de Lima (BA)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 21/10, às 20h