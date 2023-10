1º Fórum de Logística Sustentável discute desafios ambientais na gestão pública em Porto Alegre

publicidade

Para discutir os desafios ambientais de Porto Alegre, a Prefeitura realiza nesta terça-feira, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o 1º Fórum de Logística Sustentável, reunindo servidores, painelistas, empresas e escolas, que trouxeram suas práticas para uma cidade mais limpa e com melhor qualidade de vida. O evento também exibiu a Capital como o primeiro município brasileiro a adotar o Plano de Logística Sustentável (PLS) dentro do próprio poder público.

“Antes de mais nada, o PLS é um instrumento de planejamento e gestão, que traz a governança da sustentabilidade para a Administração, sendo esta uma forma de assessoria ao gestor em suas tomadas de decisão. Economizando recursos ambientais, obviamente economizamos recursos públicos. Até o momento, somos o único Executivo do país a ter um plano desta natureza”, salientou a coordenadora do PLS, Lia Wilges.

De acordo com ela, o plano prevê desde melhorias em parcerias até economia de recursos, como água, energia, papel, copos plásticos, entre outros itens. “O PLS está muito vinculado à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações Unidas (ONU)”, argumenta Lia. Por conta disto, o plano é transversal e multissetorial, envolvendo diversas secretarias. “Estes parceiros são importantes, já que eles têm a cultura de desenvolver ações nestes aspectos da sustentabilidade”.

Uma das empresas que exibiu suas ações foi a Braskem. O diretor de Relações Institucionais da companhia, Daniel Fleischer, salientou que a empresa tem participado permanentemente junto à ONU do debate a respeito do Acordo Global de Plásticos, e que as ações a nível local são aspectos importantes neste cumprimento de metas. “Temos o objetivo claro de melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade e retirar plásticos do ambiente. Os projetos educacionais que realizamos demonstram que há viabilidade da coleta seletiva, da reciclagem e da educação ambiental para as comunidades”, pontuou ele.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Heitor Villa-Lobos, da Vila Mapa, bairro Lomba do Pinheiro, apresentou o projeto Lobóticos, vencedora do First Lego League Explorer 2023, em abril, nos Estados Unidos. “É uma grande oportunidade que os alunos têm de explorar realmente estes conhecimentos. Você imagina para a comunidade o reconhecimento de um trabalho de crianças de uma periferia que sabemos haver dificuldades. Não apenas é um orgulho para nós, enquanto colégio, mas vemos na comunidade esta vontade de participar”, comentou a diretora Andrea Brusch.