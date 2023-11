"A um passo da solução” é o tema da campanha nacional de conciliação deste ano

publicidade

Começou nesta segunda-feira a 18ª Semana Nacional da Conciliação. A campanha é promovida desde 2006 e incentiva a conciliação, método de resolução de conflitos em que as próprias partes buscam entendimentos com o auxílio de conciliadores.

A iniciativa envolve os Tribunais de Justiça, os Tribunais do Trabalho e os Tribunais Federais brasileiros, os quais selecionam processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas para solucionarem o conflito.

A abertura da semana no Rio Grande do Sul foi realizada de forma virtual e contou com a participação da coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC/TJRS), desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, da desembargadora do TRT-4, Luciane Cardoso Barzotto, e do desembargador Hermes Siedler da Conceição Júnior, coordenador do Sistema de Conciliação do TRF-4 (Sistcon).

A desembargadora Luciane Cardoso Barzotto afirmou que os processos estão sempre sujeitos a conciliação. E a desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak destacou que nos métodos autocompositivos, as soluções são negociadas e podem atender aos interesses de todos. O desembargador Hermes Siedler da Conceição Júnior ressaltou que o conceito da campanha deste ano, “A um passo da solução” deve inspirar a colaboração. “Os passos a serem dados pelas partes envolvidas devem ser facilitados pela ação reflexiva dos conciliadores e mediadores”, declarou.

De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Marcos Vinícios, “a semana nacional da conciliação é uma oportunidade para a pacificação social por meio do diálogo entre as partes e a solução celere das demandas que se avolumam no nosso Poder Judiciário”. De acordo com o CNJ, atualmente, tramitam no poder judiciário mais de 81 milhões de processos.