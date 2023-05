Alexandre Saltz lidera votação para procurador-geral de Justiça

publicidade

O promotor de Justiça Alexandre Saltz foi o mais votado em eleição para o cargo de procurador-geral de Justiça. Com o lema “Compromisso com o MP, compromisso com a sociedade”, a chapa liderada por Saltz recebeu 403 votos (36,5%). Os demais candidatos obtiveram os seguintes votos: Júlio César de Melo 321 (29,1%), Maurício Trevisan 199 (18%) e Martha Beltrame 180 (16,3%). A lista tríplice com o resultado da eleição, que se encerrou no sábado, será enviada para o governador Eduardo Leite, que tem 15 dias para escolher quem chefiará o Ministério Público no biênio 2023-2025.

Ao avaliar a disputa, Saltz afirmou que os 403 votos, de um total de 695, demonstra que as propostas apresentadas pela chapa “fizeram sentido na vida dos colegas”. Entre os principais desafios, Saltz avalia que o Ministério Público precisa se reaproximar da sociedade e retomar o protagonismo enquanto instituição, principalmente neste período pós-pandemia. “Temos que manter diálogo aberto e construtivo com todos os poderes e instituições. E achar soluções criativas porque há, em função do regime de Recuperação Fiscal do Estado, algumas restrições orçamentárias para a instituição”, afirma.

Saltz reforça que os integrantes da chapa atuam diretamente nas promotorias e procuradorias de Justiça e, portanto, sabem bem a realidade do MP e seus desafios. “Temos que, de alguma maneira, buscar o restabelecimento do equilíbrio do sistema de Justiça, recompondo a nossa força de trabalho, usando muito as ferramentas de tecnologia de informação que estão disponibilizadas. Precisamos que o MP se conecte com a sociedade e a sociedade volte a enxergar no MP a instituição que a representa”, completa. Historicamente os governadores escolhem o mais votado pela categoria na lista tríplice.

“Vamos atuar sempre e onde for necessário, mas de maneira articulada e propositiva. Esses são alguns dos principais desafios, mas isso ainda depende da chancela do governador do Estado”, observa. Natural de Uruguaiana e promotor de Justiça há mais de 30 anos, Saltz é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS e mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Também é professor palestrante na Fundação Escola Superior do Ministério Público.