Apagão deixou ao menos 942 mil clientes sem luz no RS

O apagão que atingiu o Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil nesta terça-feira deixou ao menos 942 mil clientes sem energia elétrica no território gaúcho. Conforme informações da CEEE Grupo Equatorial, foram 495 mil afetados em 46 municípios. Já a RGE Sul registrou 447 mil usuários sem luz em 60 cidades. Ambas as concessionárias ressaltam, contudo, que 100% dos pontos já foram reestabelecidos.

Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que o fornecimento de energia já foi retomado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o órgão setorial, a interrupção especificamente no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação do problema. "Às 8h31m, houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões", informou.

O ONS declarou ainda que, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Em Porto Alegre, as regiões do Centro Histórico, Farrapos e Sertório registraram vários semáforos desligados. A EPTC trabalha para o restabelecimento da operação.

O Ministério de Minas e Energia informou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga. No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e Nordeste. Até às 11h40min, estão recompostos 38% da carga da região Norte e 80% da região Nordeste.

O Ministro Alexandre Silveira determinou a criação de uma sala de situação para acompanhar o processo de retomada, bem como a apuração das causas do incidente.

