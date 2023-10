Aprenda a fazer uma salada de batata diferente para incrementar o seu churrasco

publicidade

Sabemos que os acompanhamentos fazem toda a diferença no churrasco. Por isso, o Correio do Povo conversou com o chef Leonardo Cruz, professor de gastronomia no Senac RS, para trazer algumas receitas que vão fazer sucesso com os seus convidados.

Clássico do churrasco gaúcho, a salada de batatas é um prato simples e versátil. Dar um toque diferente à receita vai surpreender. Em vez de utilizar maionese, neste preparo, o chef faz uma emulsão de leite e assa as batatas na churrasqueira, juntamente com um limão siciliano, o que dá um gosto todo especial ao prato.

O Correio do Povo convidou um chef de cozinha para apresentar receitas de acompanhamentos para churrasco. Foto: Camila Pessôa / Especial / CP

Confira a receita:

Ingredientes

Para as batatas:

• 1 quilo de batatas pequenas ou médias, bem lavadas;

• Sal e pimenta-do-reino a gosto;

• Azeite de oliva.

Para a emulsão de leite:

• 100ml de leite integral;

• 200ml de óleo de canola ou girassol;

• 1 cabeça de alho;

• Suco de 1 limão siciliano;

• Sal a gosto.

Modo de preparo

Esta receita pode ser preparada enquanto você faz o churrasco, porque é tudo feito na grelha. Tempere as batatas inteiras e com casca com sal, pimenta do reino e azeite, em seguida coloque-as na grelha para assar junto com um limão siciliano e a cabeça de alho, pode ser logo após acender a churrasqueira. Se preferir, também é possível embrulhar as batatas em um papel alumínio e colocá-las diretamente sobre a brasa.

Quando elas estiverem macias por dentro e com uma casca crocante por fora, o que deve levar entre 30 e 40 minutos, a depender do tamanho das batatas, retire-as da churrasqueira e deixe-as esfriar. Para avaliar se o alho está assado o suficiente, aperte e verifique se ele já está amolecido, quando estiver, também pode retirá-lo. O limão pode ser retirado quando começar a dourar.

Para a emulsão, coloque o leite no liquidificador e acrescente o suco do limão. Acrescente o alho. Para isso, corte a cabeça de alho ao meio e esprema-a para retirar a polpa da casca. Ela vai sair facilmente. Comece a bater com o liquidificador, adicionando óleo aos poucos. Continue batendo até que comece a engrossar. Acrescente sal.

Quando as batatas estiverem frias, descasque-as. Corte-as em pedaços médios, não tão grandes que não caibam na boca, mas também não tão pequenos que se desmanchem. Misture aos poucos à maionese. Se a maionese ainda não estiver no ponto desejado, bata mais uma vez com um pouco mais de óleo. Quando terminar a mistura, acrescente cebolinha picada a gosto. Decore com cebolinha picada.

