Assinado contrato de permuta de área do INSS de Lajeado

O contrato de promessa de permuta da área onde atualmente fica o INSS de Lajeado e que permitirá a ampliação do Hospital Bruno Born (HBB) foi assinado nesta terça-feira, na Superintendência do INSS em Florianópolis (SC). O projeto envolve a Prefeitura de Lajeado, o HBB e o INSS.

A prefeitura repassará um terreno do município, localizado na rua Júlio May, para o HBB. No local, o hospital construirá, com recursos próprios, uma nova sede para o INSS, que atualmente está localizado em prédio ao lado do hospital, na esquina da avenida Benjamin Constant com a rua Saldanha Marinho.

Após a construção da nova sede, prevista para ocorrer no prazo de dois anos, o INSS sairá do prédio atual e irá para a nova sede, liberando o espaço hoje ocupado pelo órgão para que o hospital possa ser ampliado.

“Esta é uma demanda antiga e que envolveu o apoio de muitas pessoas para ser viabilizada. Ficamos felizes porque é uma ação que beneficiará todos os envolvidos: o INSS receberá uma sede nova, o HBB receberá uma área que permitirá sua ampliação e o município de Lajeado será beneficiado porque a população receberá estruturas novas e modernas tanto do INSS quanto do hospital”, explica o prefeito, Marcelo Caumo.

