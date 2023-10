Azeite de oliva harmoniza com sorvete de creme, granola e churrasco

publicidade

Quem acha que o azeite de oliva é usado somente em saladas verdes e geralmente naqueles pratos considerados mais "frios", está enganado. O produto é utilizado de diversas formas na 2ª edição da Olifeira, que começou nesta quinta-feira (19) e segue até o próximo domingo (22), no Largo José Claudio Machado, no Centro de Guaíba. O evento reúne mais de 70 expositores, 30 deles produtores de azeite de oliva do Rio Grande do Sul, de diversos cantos do País e também do Uruguai

O produtor da cidade de Canguçu, Ricardo Amaro, que veio pelo segundo ano participar da Olifeira, e conta que o azeite extravirgem pode ser harmonizado com muitos sabores. Inclusive com sorvete de creme, chocolate e também com a carne de churrasco.

"Azeite de oliva não é tudo a mesma coisa. Cada azeitona produz um azeite diferente, com características próprias, mas todos eles têm que ter amargor e picância. Ele pode ser harmonizado com uma salada de folhas, sorvete de creme, um chocolate, uma carne grelhada, granola ou até mesmo com um doce de leite. Um pote de manga picada com um fio de azeite de oliva extravirgem fica uma delícia", sugere o produtor de Canguçu. Ele completa que o mesmo azeite pode ser harmonizado com uma carne de churrasco bem assada ou para finalizar um risoto. "Vai ser uma explosão de sabor."

Amaro diz que o azeite "só potencializa sabor" e quem trabalha com isso precisa experimentar.

Em Canguçu, ele tem 120 hectares de produção de oliveira, cujos trabalhos iniciaram em 2012, mas a primeira safra foi só em 2019. Lá ele produz quatro tipos diferentes de azeite, de acordo com a colheita da azeitona que planta. O que ele tem maior área plantada é Arberquina, que resulta em um azeite mais suave. Ele também planta a Koroneiki, a Picual, que tem um sabor mais frutado e, por último o Coratina, de sabor mais intenso e marcante.

Esse ano a colheita de Amaro resultou em 17 mil litros de azeite, cuja produção ele consegue comercializar o ano todo. "É uma colheita anual, somente em fevereiro."

Além de Amaro, outros 30 expositores de azeite de oliva estão participando da 2° Olifeira, que acontece até domingo, no Largo José Claudio Machado, em Guaíba. O evento é visto como uma oportunidade para fomentar a cultura das oliveiras através do plantio, colheita, consumo, estudos, novas tecnologias e inovações científicas.