Bombeiros buscam por seis desaparecidos no rio após queda parcial de ponte em Torres

publicidade

Ao menos seis pessoas estão desaparecidas depois da queda parcial de uma ponte pênsil que liga as cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (SC) na madrugada desta segunda-feira. O registro é feito através de pessoas que comunicaram que familiares não retornaram para casa. Uma força-tarefa faz as buscas pelos desaparecidos no rio mampituba. Ao menos 16 feridos foram encaminhadas ao hospital da cidade.

"Estamos atualmente com quatro guarnições no lado do Rio Grande do Sul, com quatro guarnições do Corpo de Bombeiros para buscas em superfície, e duas guarnições de mergulho", destaca o comandante-geral do CBMRS, Estevam Camargo Rodrigues.

Cerca de 100 pessoas passavam pela ponte no momento do acidente. De acordo com a Prefeitura de Torres, a capacidade da estrutura era de até 20 pessoas. As vítimas que passavam pela estrutura estavam retornando de uma festa de Carnaval do lado catarinense.