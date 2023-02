Rompimento de cabos em ponte pênsil de Torres deixa feridos

publicidade

O rompimento de cabos na ponte pênsil sobre o rio Mampituba, que liga Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina, na madrugada desta segunda-feira, deixou feridos. De acordo com o comandante-geral do CBMRS, Estevam Camargo Rodrigues, há relatos ainda indicando ao menos três pessoas sumidas depois do rompimento.

Bombeiros fazem buscas por desaparecidos no rio Mampituba após queda de ponte em Torres



— Correio do Povo (@correio_dopovo) February 20, 2023

"Estamos atualmente com quatro guarnições no lado do Rio Grande do Sul, com quatro guarnições do Corpo de Bombeiros para buscas em superfície, e duas guarnições de mergulho. A Polícia Civil está fazendo investigações para verificar se as pessoas se encontram desaparecidas e onde elas podem estar, mas seguem as buscas até que nós as encontrarmos", destaca. "Estamos fazendo um acompanhamento de relato de 16 pessoas encaminhadas para hospital e estão tendo o atendimento necessário pelo serviço de saúde", acrescenta.

Um homem que ficou ferido, identificado como Júlio César Velho Machado, de 29 anos, está internado em observação no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Ele teve uma sutura e traumatismo craniano. Outras três pessoas, duas mulheres e um homem, seguem no Pronto Atendimento (UPA) de Torres. Outras sete pessoas que receberam atendimento na UPA em virtude da queda da estrutura já foram liberadas.

Queda parcial

Conforme equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, a estrutura, que tem 30 metros de extensão, caiu parcialmente por volta das 2h da madrugada. Autoridades locais afirmam que a ponte tem capacidade para 20 pessoas, mas no momento em que desabou 100 pessoas estariam sobre ela. As vítimas que passavam pela estrutura estavam retornando de uma festa de Carnaval do lado catarinense.

