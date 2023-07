Cai para 381 mil o número de clientes sem luz no RS após o ciclone

publicidade

Diminuiu para 381 mil o número de clientes sem luz por conta da passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, nas áreas de atuação da CEEE Grupo Equatorial (358 mil) e da RGE Sul (23 mil), conforme informações das concessionárias nesta sexta-feira.

Na região de cobertura da CEEE, estas são as localidades mais afetadas:

Região Sul: 105 mil consumidores interrompidos | Pelotas (70 mil), Canguçu (8 mil), Capão do Leão (11 mil) e Jaguarão (4 mil);

Litoral Norte: 91 mil | Tramandaí (21 mil), Osório (5 mil), Imbé (6 mil), Torres (7 mil), Santo Antônio da Patrulha (14 mil), Capão da Canoa (6 mil), Cidreira (3 mil) e Maquiné (5 mil);

Metropolitana: 41 mil | Porto Alegre (14 mil), Viamão (17 mil), Alvorada (3 mil) e Guaíba (1 mil);

Litoral: Sul 63 mil | Rio Grande (51 mil) e São José do Norte (7 mil);

Centro Sul: 47 mil | Camaquã: (14 mil), São Lourenço do Sul (10 mil), Arambaré (4 mil) e Cristal (3,5 mil);

Campanha: 12 mil | Bagé (3,5 mil), Lavras do Sul (4 mil) e Pedras Altas (1 mil).

Já a RGE Sul destaca que a Serra é a região com maior número de clientes ainda sem energia elétrica. A concessionária possui os seguintes canais para comunicar falta de luz:

• SMS com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350;

• WhatsApp: (51) 99955.0002;

• Site: www.rge-rs.com.br;

• App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS);

• Call Center: 0800 970 0900.

Já a CEEE disponibiliza as formas de contato:

• Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/;

• Tel.: 0800 721 2333;

• Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;

• Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).

