Campanha contra poliomielite registra cobertura vacinal de 69,39 % em Erechim

A secretaria da Saúde de Erechim informou que a campanha contra poliomielite registra, no município, cobertura vacinal de 69,39% até o momento, como a aplicação de 3.421 doses. A SMS orienta que os pais levem seus filhos menores de cinco anos para se imunizarem contra a doença, que pode causar paralisia nos membros inferiores.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite (para crianças menores de cinco anos) e de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente (menores de 15 anos de idade) está na última semana. A campanha iniciou no dia oito de agosto e ocorre em todo o país até sexta-feira,30.

A secretária de Saúde de Erechim, Eclesan Palhão, alerta para a importância da imunização. “Toda a vacina é um pacto coletivo, pois uma pessoa vacinada protege a si e aos outros. Por isso o imunizante da poliomielite e a campanha de multivacinação são tão importantes, afinal uma criança vacinada é uma criança protegida. E a multivacinação é um cuidado que se tem com os pré-adolescentes e adolescentes também, pois muitos pais esquecem que a vacinação não acaba na infância”, aponta a secretária.

Todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser vacinadas com a vacina oral contra a poliomielite mesmo que já tenham sido imunizadas anteriormente contra a doença. Já as menores de um ano de idade, que fazem vacina injetável, só precisam comparecer se estiverem com as doses contra a pólio em atraso.

Já a campanha de multivacinação serve para que todas as crianças e adolescentes de menos de 15 anos coloquem as vacinas em dia. Em Erechim a vacinação acontece de segunda a sexta-feira em todas as UBSs das 8h às 11h e das 13h às 16h30min.

