Canoas já recolheu mais de 2 mil toneladas de materiais das ruas após temporal da semana passada

Após os fortes ventos que atingiram o município de Canoas na última segunda-feira, a prefeitura segue realizando a limpeza e a recuperação da cidade. Entre os dias 16 e 24 de agosto, as equipes do Choque de Limpeza contabilizaram a retirada de 2.186 toneladas de materiais das ruas apenas na região Nordeste, a mais afetada pelos fortes ventos. O total equivale a quase metade do que foi recolhido pela operação em todo mês de julho.

A secretária de Serviços Urbanos, Alessandra Ramalho, comentou sobre o trabalho. “Já avançamos muito na limpeza da cidade, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Hoje, iniciamos uma força-tarefa conjunta para avançar em todas as frentes e fazer uma varredura geral dos estragos".

Nesta quinta-feira, uma força-tarefa, formada pelas secretarias de Obras, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e das cinco Subprefeituras está atuando na região Nordeste com o objetivo de unificar e concentrar todas as forças e equipamentos para intensificar os serviços e restabelecer o pleno funcionamento do município o mais rápido possível.

Realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos, com apoio das pastas de Meio Ambiente, Transportes e Mobilidade e subprefeituras, a operação Choque de Limpeza atua, semanalmente, na retirada de entulhos e descarte irregular de resíduos em determinados bairros.

