Carazinho pode iniciar tratativas para reconstrução de prédio atingido por incêndio nesta segunda

Tudo se encaminha para que a estrutura Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho (Cetrat) de Carazinho, atingido por um incêndio na noite do último dia 24, seja reconstruído por meio da união de esforços envolvendo o município e o governo federal. A presença do secretário nacional do ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Junior, um dia após a tragédia que levou à morte 11 pessoas, abriu caminho para que sejam viabilizados recursos federais na reconstrução do Cetrat, que recebia dependentes químicos de inúmeros municípios da região Norte.

Nesta segunda-feira, o prefeito Milton Schmitz, o presidente da Câmara Municipal, Daniel Weber e o presidente do Cetrat, Edilson Batista de Oliveira, deverão iniciar tratativas no sentido da viabilização da reconstrução do prédio da instituição que recebia, também, recursos federais. “O governo federal está à disposição. “Nossa ideia é estarmos à disposição para que a entidade possa seguir com o projeto que desenvolve, acolhendo e tratando pessoas que precisam”, disse Quirino Cordeiro Junior ao visitar a sede do Cetrat parcialmente consumida pelo fogo.

Cordeiro acompanhou o trabalho de organização e o recolhimento de equipamentos, mobília e objetos que ainda podem ser aproveitados. As chamas consumiram a parte de madeira do prédio de dois pisos. Na parte térrea funcionava um depósito onde eram depositadas as ferramentas e utensílios usados na horta. A produção de hortaliças era um dos projetos da comunidade terapêutica, sendo que parte da produção era consumida no local e o restante comercializado na feira que acontece todos os sábados na cidade.

Na parte superior ficavam os dormitórios, além de uma biblioteca e um outro cômodo onde eram acomodadas roupas que eram recebidas em doação. O forro da parte de alvenaria foi totalmente consumido pelas chamas, no entanto a estrutura geral da edição está conservada.

O presidente do Cetrat, Edilson Batista de Oliveira, detalhou que na parte onde funcionava o refeitório e a padaria, outro projeto profissionalizante desenvolvido no local, ação que fazia parte do tratamento dos internos. Todos os equipamentos usados na produção e demais bens que ainda podem ser utilizados foi recolhido a um depósito.

O chefe da defesa civil de Carazinho, César Salles, informou que a partir de segunda-feira as famílias serão contatadas para colher material genético a fim de encaminhar a identificação dos corpos.

A Polícia Civil fará o chamamento para a realização do trabalho. As famílias serão contatadas nas suas cidades e deverão se deslocar até Carazinho. Os corpos estão provisoriamente no Cemitério Municipal, por orientação do IML e assim que foram identificados, serão liberados para as famílias realizarem os atos fúnebres.