Casais casam gratuitamente em iniciativa do Tribunal de Justiça do RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) realizou, nesta quinta-feira, a 21ª edição do Casamento Coletivo em Porto Alegre. A iniciativa, que possibilita que pessoas casem no civil, gratuitamente, é promovida pelo Memorial do Judiciário gaúcho, em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça e com o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona da Capital.

“É a contribuição que o Judiciário, especialmente o Memorial, dá dentro da filosofia que sempre adotamos de fazer esse contato com a comunidade”, afirma o diretor do Memorial, desembargador aposentado José Carlos Teixeira Giorgis.

Sete casais participaram da 21º edição do Casamento Coletivo em Porto Alegre. A cerimônia conjunta é destinada a casais que moram na Capital gaúcha e que não tenham condições financeiras de arcar com as despesas da celebração civil.



Fabiana Gonçalves Machado e Jorcelino Habekost Silveira, ambos de 52 anos, foram um dos sete casais que entraram no Palácio da Justiça, no Centro da Capital, como companheiros e saíram como marido e esposa. Mesmo com um relacionamento de 12 anos e um filho de 10, Fabiana contou que era um sonho se casar. A noiva afirma que cabelo, maquiagem e a escolha das roupas foram tudo feitos por ela mesma. “Preparei tudo. O meu e o dele”, diz aos risos. O noivo corrige: “O vestido foi eu que escolhi”.

Os casais ouviram a marcha nupcial, tocada ao piano, e subiram um a um os degraus até o mezanino onde ocorreu a cerimônia. Música, flores e fotos são fornecidos pelo TJRS. “Preparamos esse momento com uma tentativa de tornar ele ainda mais especial, não só a rigidez do casamento civil”, conta Sabrina Lindemann, assistente administrativa do Memorial do Judiciário do RS.

Em mais de 20 edições, cerca de 420 casais já foram beneficiados pela iniciativa. Interessados em participar podem entrar em contato pelo e-mail memorial@tjrs.jus.br.