Catamarã suspende operações por avanço do nível do Guaíba

Com o avanço do nível das águas do Guaíba, o Catamarã anunciou que suspenderá suas operações a partir da manhã desta terça-feira.

Segundo comunicado da CatSul, o vento leste vem ocasionando ondas que alcançam a plataforma de embarque na estação hidroviária de Guaíba. Além disso, a empresa cita a preocupação com uma possível elevação ainda maior das águas.

A suspensão seguirá até a melhora das condições de embarque em Guaíba.

