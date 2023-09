Chuva forte volta a causar transtornos na Região Metropolitana de Porto Alegre

publicidade

A chuva forte que voltou a cair sobre as cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira trouxe mais transtornos para as comunidades que ainda tentam se recompor dos estragos que ainda contabilizam ao longo dos dias anteriores.

Em Cachoeirinha, 40 famílias que vivem ao fundo do Parque da Matriz, voltaram a ficar ilhadas devido ao represamento de água em razão da alta do rio Gravataí. Pelo menos dez famílias deixaram as residências e procuraram abrigos secos na casa de amigos e parentes. Entretanto, o restante dos moradores optou por não deixar as casas. Estes estão recebendo ajuda humanitária, com kits de alimentos fornecidos pela equipe da Defesa Civil.

Em Sapiranga, houve registros de quedas de árvore, falta de energia elétrica e transbordamento do arroio em frente à UPA do município. Em São Sebastião do Caí, a Defesa Civil atendeu o destelhamento de uma casa e o deslizamento de uma encosta.

Canoas teve alguns pontos de alagamentos devido ao acumulado de chuva que caiu na madrugada. A maior precipitação foi no bairro São Luis com 48,6mm, seguido do Mathias Velho com 41,8mm. Os bairros Cinco Colônias, Harmonia, Rua Berto Círio e Niterói apresentaram represamento de água em alguns locais.

Em Taquara a tempestade forte aconteceu por volta das 5h30min. De acordo com o Observatório Heller & Jung, foram registrados 68 raios no Município até às 6h30min. Não houve chamados para a Defesa Civil do Município. Teve granizo registrado nos bairros Centro, Santa Rosa, Santa Teresinha e Empresa, mas sem ter sido em grande volume. Quanto ao volume dos rios, o rio dos Sinos está um pouco alto, mas dentro da calha, assim como o rio Paranhana. O monitoramento do nível dos rios segue no Município.

A Defesa Civil do Município de São Leopoldo informou que o volume de chuva nas últimas 24h foi de 39mm. O rio dos Sinos, de acordo com a régua está em 4,14m em elevação e mantém status de atenção de acordo com o Plano de Contingência. Não há registro de desabrigados ou desalojados no momento.

Em Novo Hamburgo, a Defesa Civil informou que a mediação do rio dos Sinos na manhã desta sexta estava em 6,09 e que seguiam em constante monitoramento em razão do alerta para a possibilidade de mais chuva intensa, com risco de ventos fortes e queda de granizo para as próximas horas.

Em Gravataí, o acumulado de chuva foi de 46,4mm na localidade do Morungava e 38,8mm e no Parque Itacolomi. Em Campo Bom o rio do Sinos segue baixando, hoje a medição estava em 5,73m.