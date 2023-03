Chuva isola comunidades e danifica pontes em Maquiné

publicidade

O forte temporal que atingiu cidades do Litoral Norte do Rio Grande do Sul fez estragos consideráveis em Maquiné. No município, cinco comunidades ficaram isoladas e quatro pontes foram danificadas por conta da passagem da chuva.

Os maiores prejuízos foram registrados no interior do distrito de Barra do Ouro, segundo o secretário Municipal de Desenvolvimento, Luciano de Almeida Alves. Entre as pontes atingidas está uma do tipo pênsil, caminho mais curto a uma pousada local, e outra passagem para veículos, ambas sobre o rio Forqueta, que estava com o nível cerca de quatro metros acima do normal ontem pela manhã. “Esta é a única ligação às cascatas Encantada, do Garapiá e Forqueta. Agora é preciso aguardar a água baixar”, afirmou o subprefeito de Barra do Ouro, Cesar Trevizan.

VÍDEO | Rio Forqueta, após chuva que atingiu o litoral Norte do RS



🎥 Ricardo Giusti pic.twitter.com/cRrF0tnVjw — Correio do Povo (@correio_dopovo) March 7, 2023

“Houve perdas muito grandes nas hortaliças e na cultura do milho, o qual está no período de colheita para a silagem. Há locais em que nem conseguimos chegar ainda para contabilizar os estragos”, disse Alves.

O único caminho entre a sede e o distrito é a ERS 484, via estadual com más condições de tráfego, mas que está em vias de asfaltamento. Moradores vizinhos à estrada também trabalhavam no escoamento da água. No pátio da aposentada Luiza Fagundes, na localidade de Linha Fagundes, a chuva movimentou as plantas aquáticas por cerca de dez metros. “A água subiu uns três metros em meia hora”, disse ela.

Foto: Ricardo Giusti