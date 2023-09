Chuvas no RS: 67 mil clientes estão sem energia elétrica

publicidade

Diminui de 81 mil para 67 mil o número de clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas, conforme informações repassadas à reportagem pela CEEE Grupo Equatorial Energia e a RGE Sul.

Na área de concessão da CEEE são 51 mil com interrupção na energia elétrica. As regiões mais afetadas são Metropolitana, com 16 mil clientes sem energia; Litoral Norte, com 10 mil clientes; Sul, com 15 mil clientes sem energia; e Centro Sul, com 5 mil clientes sem energia.

Os municípios mais afetados são Porto Alegre com 8,5 mil clientes sem energia, Canguçu com 4 mil clientes, Alvorada com 3 mil clientes sem energia, Viamão com 2,8 mil clientes, Capão da Canoa com 2 mil clientes, Santo Antônio da Patrulha com 2 mil clientes, Jaguarão com 2 mil clientes sem energia, Amaral Ferrador com 1,5 mil clientes sem energia, Pelotas com 1 mil clientes sem energia, Camaquã com 800 clientes sem energia.

Ja na região de atuação da RGE Sul, são 16 mil clientes sem luz, principalmente nas regiões das Missões e Norte do Estado. A empresa alerta para ninguém tocar em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica.

Veja Também