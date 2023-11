Chuvas retornam ao RS, mas volume esperado é menor do que o da última semana

publicidade

Após três dias de trégua, as chuvas voltarão em quase todo o Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira. Conforme a MetSul, o mau tempo deve se prolongar por cerca de dez dias, porém com menos volume de água. A região que mais preocupa é o Norte do Estado, que além do excesso de água acumulada na última semana, pode ter mais de 100 mm a 150 mm em diversas cidades nesse período.

Como vem ocorrendo desde o inverno, o Sul do País será a região com os acumulados de chuva mais elevados durante os próximos dez dias. Há possibilidade de volumes elevados de precipitação que vão do Paraná até o norte do RS. Por conta disso, a previsão é que a cheia dos rios catarinenses, atualmente com cotas acima a muito acima do normal, permaneçam.

Chuvas em todo Brasil

A Região Norte se aproxima do período mais chuvoso do ano, o inverno amazônico, quando normalmente concentra 60% a 70% da precipitação do ano inteiro. Na Região Nordeste, por outro lado, espera-se pouca chuva em quase toda a região. As pancadas devem ser isoladas, tendo o estado do Maranhão onde mais vai chover.

Já no Centro-Oeste do Brasil, onde as precipitações mais escassas têm assustado os produtores rurais de diversos municípios, espera-se um padrão mais favorável à chuva nos próximos dez dias. Assim como no Centro-Oeste, a chuva tende a ser mais volumosa em muitas áreas do Sudeste. Em diversos municípios paulistas a precipitação pode ultrapassar os 100 mm nos próximos dez dias.

Veja Também