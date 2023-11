Porto Alegre registra alagamentos, quedas de árvores e semáforos inoperantes depois de chuva

publicidade

A chuva que atingiu Porto Alegre durante a noite e a madrugada causa diferentes transtornos na cidade. Conforme a administração municipal, são 30 ocorrências devido ao mau tempo, sendo 8 com bloqueio total por acúmulo de água na via, um bloqueio total devido a árvore caída na via, um por poste/fios caídos, 12 por semáforos com falha de funcionamento, 2 semáforos com falta de energia e 1 no amarelo piscante.

Acúmulo de água com bloqueio total

Sertório x Voluntários da Pátria

Sertório x São Salvador

Sertório x Dona São Sebastiana

Sertório x onze de agosto

Sertório x rua Marquês do Alegrete

Dona Margarida x Sertório

Aparício Borges x Pedro Boticário

Avenida Plínio Brasil Milano, 2343

Poste e fios caídos

Rua Antônio Maranghello, 80

Árvore caída

Rua Engenheiro Antônio Carlos, 280

Semáforo com falha de funcionamento

Avenida Bento Gonçalves x Estrada João de Oliveira Remião

São Luiz x Monsenhor Veras

Bento Gonçalves x Avenida Outeiro

Bento Gonçalves x Avenida Marista

Aureliano de Figueiredo Pinto x Borges de Medeiros

Aureliano de Figueiredo Pinto x Praia de Belas

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia x Avenida Delmar Rocha

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia x Martim Felix Berta

Osvaldo Aranha x Sarmento Leite

Avenida Cavalhada x Campos Velho

Protasio Alves x Martim Felix Berta

Assis Brasil x Avenida Bogotá

Semáforo com falta de energia

Protasio Alves x Euclides Triches

Semáforo com falta de energia

Loureiro da Silva x João Alfredo

Queda de muro

No bairro Cristal, houve queda de muro e de árvore junto a uma residência. Não há feridos. A prefeitura recebeu três solicitações de lonas para ocorrências nos bairros Rubem Berta e Glória.

As equipes da Defesa Civil vistoriaram a região das Ilhas e constataram que a água não invadiu residências. Na sequência, servidores da Defesa e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) irão verificar a situação do Arroio Passo das Pedras, na Zona Norte.

