Cinco vítimas do ciclone moravam na Região Metropolitana e do Vale do Sinos

Em Esteio, a comunidade perdeu a servidora pública Adriana Maciel, 55 anos, que trabalhava no setor da Ouvidoria da Prefeitura. Ela morava em uma casa na Rua Theodomiro Porto da Fonseca, no bairro São Sebastião, com cinco cães e três gatos, que ficou completamente inundada com o extravasamento do arroio Esteio. Adriana, que chegou a pedir socorro, morreu afogada. O corpo foi encontrado por vizinhos na manhã de sábado (17). Colega de Adri, como era chamada, Sabrina Katiuscia Silveira, que trabalha na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município estava muito abalada com o falecimento da servidora e com as condições que a amiga veio a falecer. “Tínhamos contato diário e ela era envolvida com a causa animal na cidade.”

Sabrina conta que um vizinho foi até a casa de Adriana na noite de sexta-feira para fazer o resgate da servidora, mas como só tinha espaço para ela e um cão, Adriana não quis sair e deixar o resto dos animais. “Então ficaram de retornar para buscá-la mais tarde, mas com a confusão que se formou durante a madrugada de sábado e com a quantidade de gente precisando de barco, de ajuda e socorro, acabaram não retornando. Quando baixou a água encontraram ela morta dentro da casa, mas todos os animais estavam vivos, pois ela conseguiu deixá-los em segurança. Muito triste a morte da nossa amiga.” Sabrina conta que Adriana tinha muito medo das enchentes e que a casa dela foi projetada para enfrentar enchentes. “Armários aéreos bem altos para subir os móveis e não atingir os eletrodomésticos, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Perdemos uma amiga para a enchente. Estamos todos muito abalados com o ocorrido. Eu já vi outras enchentes aqui no Município, mas nunca igual a esta. Um verdadeiro cenário de guerra e um desespero total”, conta a amiga.

Em Gravataí a vítima fatal foi identificada como Denilson Alves, 29 anos que estaria no telhado de uma casa, na Rua Amapá, no bairro Passo dos Ferreiros, quando caiu em uma área alagada e acabou morrendo. De acordo com dados da Prefeitura, a Guarda Municipal abordou o rapaz ainda na noite de sexta-feira (16) e sugeriu que ele deixasse a casa por conta da inundação, mas Denilson teria se negado a sair e foi então que ocorreu a fatalidade. O corpo do jovem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

São Leopoldo registrou a morte de duas pessoas. Uma delas foi a morte de Nícolas Wilian do Prado Carlos, de 27 anos, vítima de uma descarga elétrica, no bairro Campina, no início da manhã de sexta-feira (16). As circunstâncias da morte ainda estão sendo averiguadas pela Polícia Civil. O outro óbito foi de Thiago Hendges de Oliveira, de 23 anos, que teve o carro arrastado pela correnteza quando atravessava a ponte do arroio Kruze, entre as Ruas Felipe Uebel e Brusque, no bairro Santo André. O irmão do jovem, que também estava no automóvel, conseguiu ser resgatado, mas Thiago não conseguiu se salvar.

A cidade de Novo Hamburgo registrou uma morte em decorrência do ciclone. Milton Luís de Lima, de 60 anos, era morador do Beco da Realeza, no bairro Santo Afonso, e teria sido vítima de afogamento. O corpo do idoso foi localizado pelo Corpo de Bombeiros na noite de sexta-feira (16) após parentes terem acionado a equipe após darem falta de Milton. O homem morava sozinho.