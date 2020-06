Comércio de Sapucaia do Sul tem novas restrições

publicidade

A prefeitura de Sapucaia do Sul determinou o fechamento do comércio e dos serviços não essenciais durante os próximos dois finais de semana na cidade, diante do aumento do número de casos confirmados do novo coronavírus, que chegou a 146 nesta quarta-feira. Segundo o prefeito, Luis Rogério Link, foi identificado que sábados e domingos são os dias em que há maior circulação de pessoas. “A medida busca evitar a proliferação do vírus. Entretanto, é fundamental que a população colabore, use máscara, lave bem as mãos e mantenha o distanciamento social”, disse.

Neste final de semana e no outro, só estará permitido o funcionamento de postos de gasolina, restaurantes, lojas de materiais de construção, ferragens, supermercados, farmácias, lotéricas e distribuidoras de gás. Entretanto, estes estabelecimentos devem manter as medidas de distanciamento, higienização e ocupação dos espaços.

Equipes da saúde e da Vigilância Sanitária do município estão mapeando e monitorando familiares e demais pessoas que tiveram contato com os infectados, afim de identificar sintoma para fazer a testagem.

Simultaneamente, servidores da prefeitura e Guarda Municipal realizam incursões na cidade distribuindo máscaras e orientando sobre a obrigatoriedade do uso do item e de proteção individual. Em um pouco mais de uma semana, foram entregues cerca de 700 unidades em locais onde há maior movimentação e passagem de pessoas. A cidade contabiliza nove mortes de pacientes com Covid-19.