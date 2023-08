Corsan realiza obra para evitar risco de desabastecimento em Sapucaia do Sul

publicidade

Os motoristas que circulam pela Avenida Leônidas de Souza, entre as estações Luiz Pasteur e Sapucaia, da Trensurb, no bairro Santa Catarina, na cidade de Sapucaia do Sul, devem ter atenção redobrada nos próximos 60 dias devido a uma série de desvios implantados pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Equipes realizam, desde a última semana de julho, uma importante obra que beneficiará um total de 31.270 residências e estabelecimentos comerciais do bairro e do entorno. Os trabalhos são executados por meio do Método Não Destrutivo, um procedimento que busca minimizar impactos ambientais e na estrutura do asfalto. Ou seja, o pavimento não é aberto com escavações. Realiza-se um corte no pavimento em pontos a cada 160m. O corte é feito para passar a broca de perfuração e a tubulação é puxada por baixo do pavimento em uma profundidade determinada (no caso dessa rede de água, a profundidade é de 1,10m).

Com o objetivo de garantir a confiabilidade do sistema de abastecimento, a intervenção eliminará as travessias sob as linhas do Trensurb, especificamente as travessias Castro Alves, Maceió e José Joaquim, evitando futuros rompimentos e eliminando a possibilidade de desabastecimentos prolongados na área atendida.

Além disso, a intervenção qualificará o abastecimento de toda a região, pois haverá um ganho de vazão e redução de pressões elevadas na linha de abastecimento para a referida região. Duas das travessias, Castro Alves e Maceió, eram feitas em material que representava um risco aumentado de rompimento.

A extensão da obra é de 2.150 metros e o percurso abrange entre a Avenida Leônidas de Souza, próximo à Rua Dr. Lauro Dondonis, terminando na Avenida Açoriana, cruzamento com a Avenida José Joaquim. A conclusão desta obra será essencial para evitar futuros problemas de desabastecimento e garantir o fornecimento contínuo de água para a população de Sapucaia do Sul. De acordo com a Corsan, o investimento total dos serviços é de R$ 4 milhões.