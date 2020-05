Decreto permite reabertura de salões de beleza e barbearias em Rio Grande

publicidade

A prefeitura de Rio Grande divulgou na noite de domingo decreto que terá validade a partir desta segunda-feira. Além de regrar a abertura de salões de beleza e barbearias, o documento também impõe quarentena aos trabalhadores vindos de outras cidades. Além da quarentena por 14 dias, eles também deverão ser submetidos a testes de Covid-19 arcado pelo empregador, sendo o resultado obrigatoriamente comunicado a Secretaria Municipal de Saúde.

Salões de cabelereiro e barbearias podem funcionar na proporção um profissional para cada cliente, mediante agendamento prévio, sendo vedada salas de espera. Fica proibida a realização de serviços simultâneos em um mesmo cliente. Todos os funcionários devem utilizar equipamentos de proteção individual compostos por máscaras de proteção, luvas descartáveis, aventais e toucas descartáveis. Os funcionários devem ainda cumprir regras de higiene na hora de colocar as máscaras individuais.

Os clientes também não podem permanecer nos locais sem utilizar máscara, inclusive durante o atendimento. Os estabelecimentos devem disponibilizar álcool gel aos clientes e obedecer a regras de higiene.

No mesmo decreto, passa a ser autorizado a funcionar estabelecimentos comerciais com 75 metros quadrados, conforme alvará de localização e funcionamento, podendo permanecer no local até quatro pessoas entre funcionários e clientes.

Segue proibido em Rio Grande o funcionamento de cinemas, teatros, casas noturnas, casas de espetáculos, bares, academias de ginásticas, ginásios, escolas de natação e clubes esportivos. O não cumprimento das regras poderá resultar até mesmo em interdição dos estabelecimentos comerciais. Neste final de semana, o prefeito da cidade Alexandre Lindenmeyer também anunciou a prorrogação da suspensão das atividades escolares até 30 de junho.