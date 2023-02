Defesa Civil alerta para chuva intensa em Porto Alegre até o fim da noite

publicidade

A chuva prevista para esta terça-feira deverá ser intensa e durar até o fim da noite, alertou a Defesa Civil na tarde de hoje. Além disso, a virada de tempo poderá contar com descargas elétricas e ventos fortes. As pancadas devem aliviar, ainda que pontualmente, conforme reforçou a MetSul, o calor escaldante que assola a cidade há dias. Nesta segunda-feira, a capital gaúcha registrou temperaturas próximas a 40 ºC durante à tarde, com sensação térmica ainda superior. Mesmo à noite, os termômetros marcavam calor próxima de 30 ºC.

A Defesa Civil Municipal lançou um alerta preventivo para a ocorrência de chuvas intensas, descargas e ventos fortes. O evento poderá iniciar na tarde desta terça-feira, 14, e se estender até o final da noite. pic.twitter.com/VC2uYO4hXp — Defesa Civil Porto Alegre (@defesacivilpoa) February 14, 2023

Segundo a MetSul, a chuva prevista para hoje na capital deverá ser forte e voluma. No entanto, não terá impacto na estiagem - que já levou centenas de municípios gaúchos a decretarem emergência hídrica. Para impactar este cenário, seriam necessários vários seguidos de chuva. Esta semana, no entanto, deverá ter apenas mais um episódio de chuva, já entre quinta e sexta.

Principais cuidados durante a chuva intensa

A Defesa Civil elencou diversos cuidados que a população precisa ter durante a chuva intensa:

• Evite transitar na rua durante as chuvas;

• Abrigue-se em local seguro;

• Não enfrente o mau tempo;

• Mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias;

• Não entre em alagamentos;

• Observe alterações nas encostas;

• Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).