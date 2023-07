Defesa Civil garante segurança de casas vizinhas a incêndio em Porto Alegre

publicidade

O Corpo de Bombeiros garantiu, na noite desta terça-feira em Porto Alegre, a segurança das residências do entorno do incêndio que atingiu empresa de mudanças. De acordo com o tenente-coronel Marcelo Carvalho Soares, comandante do 1º Batalhão, o fogo foi controlado e as casas estão seguras. O controle do fogo durou cerca de três horas.

A Defesa Civil realizou uma avaliação do local e afirmou que as condições estão seguras para os moradores dos fundos e do lado direito do prédio que incendiou. As pessoas não precisaram ser retiradas do local. A Defesa Civil deve voltar ao local nesta quarta-feira, para fazer uma nova avaliação.

Segundo o tenente-coronel, o fogo foi iniciado nos fundos do prédio e as causas ainda serão investigadas. Ele disse que a sobrecarga de rede é uma das principais causas de incêndios, mas essa possibilidade será analisada. "A parte da frente foi preservada. Nos fundos, houve danos estruturais", detalhou. Ele ainda explicou que as explosões ouvidas foram por causa dos materiais inflamáveis que estavam no local. Havia o risco do fogo se espalhar para uma árvore próxima e, consequentemente, atingir a casa ao lado. Para evitar o risco de desabamento, uma parede foi resfriada.

Um helicóptero foi usado para monitorar se havia avanço das chamas e 50 bombeiros atuaram no combate do fogo.

O proprietário do local avaliou seus prejuízos em pelo menos R$ 2 milhões. Ele citou que um curto-circuito no chuveiro pode ter levado ao incêndio.

Com informações da repórter Paula Maia