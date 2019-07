Desmoronamento obriga três famílias a deixar suas casas, em Estância Velha

publicidade

Três famílias precisaram deixar suas casas, na rua São Leopoldo, no bairro Sol Nascente, na cidade de Estância Velha devido a um desmoronamento de terra. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Douglas Bauermann, uma denúncia, feita na noite de quarta-feira, foi verificada na manhã de hoje. “Estivemos lá para averiguar e constatamos que era uma obra irregular que deu início a uma erosão em casas vizinhas, causando risco de queda”, explicou.

Na manhã de quinta, agentes da Fiscalização de Posturas do município, junto com engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e a Defesa Civil interditaram as moradias, que ficam no mesmo terreno, encaminhando as famílias para a casa de parentes.

Segundo Douglas, está sendo formalizada comunicação sobre a situação para o Ministério Público. A Secretaria de Assistência Social de Estância Velha está à disposição dos moradores, caso necessário.